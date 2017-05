Se billedserie Lars Nielsen og Susanne Parkholt har åbnet deres hjem for to unge kvinder fra Eritrea.

Fra Eritrea til hjerterum i Herfølge

13. maj 2017

Det var i sensommeren 2015. Som alle andre så ægteparret Susanne Parkholt og Lars Nielsen i TV strømmen af flygtninge, der kom vandrende på de danske motorveje. Med børn på skuldrene, plastikposer i hænderne og beslutsomme blikke kom de fra nogle af verdens brændpunkter Syrien, Eritrea, Iran og Afghanistan.

"Det gjorde et meget stærkt indtryk på os," fortæller Lars, "så vi meldte os ind i Flygtningevenner i Borup, som har gjort en kæmpe indsats for at tage godt imod de nye borgere. Samtidig begyndte de politiske vinde efter vores mening at blæse den helt forkerte vej. Så på et tidspunkt var det ikke længere nok for os at udveksle holdninger og skrive kommentarer og like, hvad andre skrev på Facebook om flygtningenes ankomst til Danmark. Vi havde brug for at handle og gøre en forskel."

Sidste forår tog Lars og Susanne en afgørende beslutning. De indgik en kontrakt med Køge Kommune om at udleje deres 1. sal til to unge eritrianske kvinder på henholdsvis 18 og 19 år. Med aftalen følger, at de kan opsige den med en måneds varsel. Der er tale om et rent lejemål, hvori der ikke indgår nogle forpligtelser overhovedet.

Inden Susanne og Lars nåede frem til deres beslutning, reflekterede de over deres daglige liv. Kunne de fx leve med at overlade det ene af deres to badeværelser til andre? Kunne de holde ud, at vaskemaskinen var optaget en gang i mellem? Svaret var enkelt:

"Ja, det kunne vi bestemt godt. Her sad vi i et stort hus i Herfølge med tre tomme værelser på 1. sal, to badeværelser og med en velstand og et velordnet liv. Og tøjvasken den løber ingen steder, for som Peter Plys vist nok siger, så kan de fleste ting vente til på tirsdag," smiler Susanne.

Køkkenet i Herfølge er til fri afbenyttelse for de to eritrianske kvinder.

"Vi spiser ikke sammen, da vi har forskudte spisetider, men de to kvinder kan bruge køkkenet helt, som de har lyst. Og køkkenet er blevet til et integrationsværksted. Her får kvinderne udvidet deres ordforråd, og vi lærer også noget om deres skikke, som den dag, da jeg kom hjem og så dem sidde på gulvet og ælte dej i et fad. Vi ser fjernsyn sammen. "Vild med dans" og "Den store bagedyst" er meget populære programmer. Og så hjælper vi dem med deres lektier. Men det er alt sammen noget vi gør af stor og gensidig lyst," fortæller Susanne.

Både Lars og Susanne er enige om, at det er en meget stor berigelse og fornøjelse at kunne give mennesker, der har taget den lange vej fra Eritrea og herop, et håb. De tror også, det giver kvinderne nogle anderledes muligheder.

"Hvis vi virkelig ønsker en god integration, så skal vi skabe nogle miljøer, hvor vores nye borgere kan lære det danske hverdagssprog og hverdagsliv. Og det lærer de ikke ved at bo sammen med deres egne landsfæller," mener Lars.

"Ja vi skal give de nye borgere en basis og en tryghed, så de får overskud til at klare de mange udfordringer, de står over for i forhold til en ny kultur, et nyt sprog og det at bygge en helt ny tilværelse og fremtid op," tilføjer Susanne.

"I Danmark er vi født under en meget heldig stjerne. Vi lever et utroligt priviligeret liv uden krige og med en stor velstand i sammenligning med andre lande. Vi bliver nødt til at dele vores velstand og velfærd og give andre et håb, hvis vi vil undgå ulighed og radikalisering," siger Lars.

Private personer kan virkelig bidrage positivt med at speede integrationen op, siger koordinator Nihal Ocak fra Center for Dansk og Integration.

"Når vores nye borgere bor privat, får de ofte et netværk og en slags 'reserve-familie'. Det gør, at de nye borgere meget hurtigt får indblik i, hvordan Danmark fungerer. Hjemme hos Lars og Susanne ser de to kvinder fra Eritrea også, at det er helt normalt under vores himmelstrøg, at en mand laver mad, og at en kvinde har et chefjob. De får med andre ord den danske kultur helt ind under huden. På den måde bliver de nye borgere hurtigere selvstændige og kan klare sig uden kommunens hjælp og vejledning. Jeg ved også, at mange flygtninge rigtig gerne vil tale dansk i deres fritid, men ikke har mulighed for det, fordi de ikke kender nogen danskere," siger hun.

Har du fået lyst til at udleje et værelse til en flygtning, så kontakt Nihal Ocak på tlf. 23 74 20 82.