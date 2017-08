Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune skriver i et skriftligt svar, at de har bevilget hjælp til 11-årige Noah Lequime »i overensstemmelse med udmeldingen fra Hvidovre Hospital«. Foto: Simon de Visme

Forvaltningen svarer på kritik: - Hjælpen havde været den samme

Køge - 11. august 2017 kl. 19:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er stadigvæk meget svært at få et reelt interview med Køge Kommune i sagen om den alvorligt syge 11-årige Noah Lequime fra Køge.

DAGBLADET Køge ville ellers gerne have haft svar på, hvorfor kommunen ikke fulgte anbefalingen fra Hvidovre Hospital om, at Noah havde behov for sygeplejersker hos ham 24 timer i døgnet, og hvorfor man for nylig henvendte sig til hospitalet for at få en ny anbefaling.

Som beskrevet i avisen mandag den 7. august, så har Køge Kommune fået skarp kritik af Ankestyrelsen, fordi kommunen bevilgede dele af sygeplejen til Noah gennem en forkert lovgivning. Dette har kommunen nu givet et skriftligt svar på:

- Det var forvaltningens vurdering, at den korrekte måde at fordele udgifterne mellem serviceloven og sundhedsloven var, at den tid, hvor der blev udført egentlige sygeplejerske-opgaver, blev bevilget i medfør af sundhedsloven, mens øvrig tid, der har mere karakter af overvågning, blev bevilget efter serviceloven, lyder svaret fra Velfærdsforvaltningen, der mener, at sygeplejen havde været den samme uanset lovgivning.

- Ankestyrelsen har så truffet afgørelse om, at også overvågningsopgaver skal bevilges efter sundhedsloven. Derfor ændres bevillingen til, at både sygeplejersker og overvågning bevilges efter sundhedsloven. Uanset hvilken af de to love, der bevilges efter, så har hjælpen været den samme.

Som tidligere beskrevet har Køge Kommune valgt ikke at følge anbefalingen fra Hvidovre Hospital, der indtil for nylig pegede på, at Noah har behov for sygeplejersker døgnet rundt. Den problematik tager man ikke stilling til i det skriftlige svar. I stedet lægger forvaltningen vægt på, at man følger hospitalets nyeste udmelding.

- Kommunen foretager i alle sager om sygepleje i hjemmet en vurdering af, om en opgave skal varetages af sygeplejersker eller anden sundhedspersonale. I denne sag er hjælpen givet i overensstemmelse med udmelding fra Hvidovre Hospital, skriver kommunen.

