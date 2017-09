Det er stadig usikkert, hvornår den omdiskuterede betalingsparking i Køge træder i kraft. Foto: Jesper From

Fortsat uvished: Politikere skal diskutere betalingsparkering igen

Køge - 05. september 2017 kl. 17:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter næsten en måned med uvished om, hvornår det nye handelsstrøg i Køge ville åbne, meldte byggeherren fredag ud med en ny åbningsdato: 28. september.

Udmeldingen kom bag på flere politikere i Køge Kommune, der nu skal i tænkeboks for at diskutere, hvornår betalingsparkeringen i så fald skal træde i kraft. Kommunen og bygherre TK Development har nemlig en overordnet aftale om, at Strædets åbning og betalingsparkering i centrum af Køge hænger sammen.

Men efter at TK Development i første omgang udskudte Strædets åbning, mener flere politikere nu, at det er Køge Kommune, som i højere grad kan bestemme over betalingsparkingens igangsættelse.

- Det er TK Development, som har bragt os i en umulig situation. Derfor mener jeg, at vi er frie i forhold til at bestemme. TK Development har haft deres chance for at bestemme, og vi har lagt os fladt ned og betalt reklamer, som er røget direkte i skraldespanden. Nu må det være os, der bestemmer, siger byrådsmedlem Niels Rolskov (EL).

Han har blandt andet gjort sig tanker om at vente helt til januar med sætte betalingsparkeringen i gang.

På næste byrådsmøde den 26. september, to dage før Strædet åbner, skal politikerne i Køge tage stilling til betalingsparkeringens ikrafttrædelse. Efterfølgende venter et arbejde med blandt andet at med informere borgerne, og derfor forventer politikerne ikke, at betalingsparkeringen bliver en realitet før tidligst oktober eller november.

Borgmester Flemming Christensen (K) vil endnu ikke gøre sig nogle konkrete tanker om en mulig dato, før politikerne har diskuteret sagen.

- Nu skal vi i gang med at tilrettelægge det og have en større informationsrunde. Sagen kommer på igen til næste byrådsmøde, hvor vi bliver lidt mere klare i spyttet, men betalingsparkeringen kommer ikke samtidig med Strædet, siger han.