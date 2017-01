Renseanlægget i Køge Kommune kan komme under stort pres på grund af den forhøjede vandstand. Arkivfoto: Katrine Wied

Forsyningsselskab: Situationen kan blive kritisk

Køge - 04. januar 2017 kl. 11:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos KLAR Forsyning i Køge er man i øjeblikket i gang med at gøre klar til de store vandmasser, som forventes at indtage flere dele af Østsjælland i løbet af aftenen.

- Lige nu er vi i gang med det forberedende arbejde, hvor vi klargører renseanlægget til at kunne tage så meget vand ind som muligt. Det betyder, at vi justerer anlægget og gør plads til at kunne opbevare så meget vand som muligt, siger Line Wilchen Hollesen, der er administrerende direktør i KLAR Forsyning.

Hun fortæller, at forsyningsselskabet følger situationen tæt.

- Når der står vand på veje og terræn, løber det typisk ned i kloakken, og der kommer derfor stort pres på systemet, siger Line Wilchen Hollesen.

KLAR Forsyning dækker udover Køge også Greve, Solrød og Stevns Kommune, og her opfordrer hun borgerne til at tænke over vandforbruget i løbet af dagen.

- Et virkelig vigtigt budskab er, at folk skal bruge så lidt vand som overhovedet muligt indenfor de næste 24 timer. Derudover har vi taget fat i flere store virksomheder, fordi situationen kan blive kritisk, siger Line Wilchen Hollesen.

Hun fortæller, at den forhøjede vandstand kan betyde, at vandet omkring renseanlægget begynder at løbe den forkerte vej.

- Konsekvensen kan være, at vandet ikke kan løbe ud i Køge Bugt, og der er risiko for, at vandet løber baglæns ind ad vores rør. Derfor har vi sat kontraklapper nogle steder, så vandet ikke kan løbe ind, ligesom vi løbende vurderer, om andre helt skal lukkes af, siger Line Wilchen Hollesen og fortsætter:

- Det kan blive så kritisk, at vi ikke kan komme af med vandet på renseanlægget. Så bliver kloakkerne fyldt op i oplandet, og folk vil for eksempel opleve, at de ikke kan trække ud i toilettet. Men vi gør alt, hvad vi kan, for at begrænse påvirkningen, siger direktøren for KLAR Forsyning.