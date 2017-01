Forsyningsselskab: Der er stadig pres på

KLAR Forsyning fortæller, at der stadig er tale om en særlig situation, og at borgere fortsat skal spare på vandet. Forsyningsselskabet dækker Køge, Solrød, Stevns og Greve Kommune.

Køge - 05. januar 2017 kl. 12:39 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KLAR Forsyning frygtede store problemer, men onsdagens vandmasser i Køge Kommune gav mindre udfodringer end forventet.

- Vi frygtede, at vi ikke kunne komme af med vandet fra renseanlægget, men det blev ikke et problem. Der har været god drift hele tiden, siger Line Wilchen Hollesen, administrerende direktør i KLAR Forsyning.

Hun påpeger dog, at det stadig er en særlig situation.

- Lige nu er der stadig meget pres på kloaksystemerne, fordi der er kommet rigtig meget vand ind. Derfor er vi stadig lidt i en beredskabssituation. For ikke at skabe yderligere problemer har vi tilbageholdt noget vand længere ude i systemerne, siger Line Wilchen Hollesen.

I løbet af onsdagen blev det meldt ud fra flere parter, at borgerne meget gerne måtte spare på vandet, for ikke at overbelaste rensningsanlægget. Det budskab er stadig aktuelt, fortæller direktøren.

- Vi opfordrer stadig folk til at spare på vandet de næste 24 timer, indtil situationen er stabil. Vi har brug for plads til at få tømt kloaknettet, og det tager noget tid, for vi kan ikke tage det hele ind på en gang, siger Line Wilchen Hollesen.

Hun er i dag glad for, at mange har lyttet til budskabet og sparede på vandet, mens vandstanden steg.

- Meget tyder på, at både borgere og virksomheder har været gode til at spare på vandet i løbet af dagen, og at det har haft en stor effekt, siger Line Wilchen Hollesen.

Konkret kan hun fortælle, at KLAR Forsyning har registreret, at vandforbruget i Køge og Solrød, hvor forsyningsselskabet især opfordrede til at spare på vandet, har ligget ti procent under det normale forbrug.