Forsvarer: Sag gjorde politimand syg

Køge - 31. august 2016 kl. 15:01

Sagen mod en 55-årig færdselsbetjent fra Midt- og Vestsjællands Politi har kostet ham hans helbred.

Det fortæller hans forsvarer, efter at Retten i Roskilde onsdag frifandt politimanden for at have stukket 13.500 kroner, som han havde opkrævet hos udenlandkse bilister på Køge Bugt Motorvejen, i egen lomme.

- Det er hans sidste dag i politiet, i morgen går han på sygepension. Han er blevet syg af den sag. Det har været fuldstændig umenneskeligt, det han har skulle gennemgå ved at have sådan en sag svævende over hovedet i 2,5 år uden at kunne forsvare sig selv. Hvis man skulle lave en film om det her, måtte titlen være: Man gjorde en mand fortræd, siger advokat Martin Cumberland.

Han retter desuden en skarp kritik mod den håndtering af kontanter hos Midt- og Vestsjælland, som er blevet afsløret under sagen, hvor det blandt andet er kommet frem, at politiet i 2013 havde 800.000 kroner stående på en konto, hvor man ikke vidste hvilke sager, de stammede fra.

- Det kan hverken dansk politi, de ansatte eller borgerne generelt være tjent med. Hvis ikke der allerede er strammet op, skal der i den grad strammes op. Men desværre, som vi hørte et af vidnerne forklare, er der stadig problemer. Så sent som i sidste uge, da et af vidnerne ringede op til vagtcentralen for at få et kvitteringsnummer, kunne han ikke få det, siger Martin Cumberland.