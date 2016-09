Forsvarer: Anke mod færdelsbetjent er politisk motiveret

Den 55-årige færdselsbetjent blev i Retten i Roskilde for to uger siden frifundet for en anklage om, at han i 2013 i seks tilfælde stoppede penge i lommen, som han havde opkrævet i fartbøder af udenlandske bilister på Køge Bugt Motorvejen. Her vurderede en enig domsmandsret, at der ikke var tiltrækkelige beviser mod den 55-årige betjent, og at der var så stor usikkerhed omkring håndteringen af kontantopkrævede bøder fra udenlandske bilister hos Midt- og Vestsjællands Politi, at det ikke kunne afvises, at pengene var bortkommet på grund af rod i politikredsen.