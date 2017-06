Send til din ven. X Artiklen: Forskningsskib besøger Køge: Skolebørn opdager havets forunderlige verden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forskningsskib besøger Køge: Skolebørn opdager havets forunderlige verden

Køge - 21. juni 2017

Et nyt undervisningstiltag om det danske havmiljø har set dagens lys. 'Hovedet i havet' er et formidlingsprojekt, der i særlig grad retter sig mod skoleelever på 7.- 9. klassetrin. Gennem en række tværfaglige undervisningsforløb får børn og unge mulighed for at møde og opleve havets natur på en ganske unik måde.

Danmarks nyeste og topmoderne forskningsskib, Aurora, er et af kerneelementerne i formidlingsindsatsen. Om bord på Aurora og gennem aktiviteter på havnefronten oplever eleverne, hvordan forskerne arbejder og får selv mulighed for at undersøge problemstillinger, de har forberedt på forhånd som led i den tværfaglige undervisning.

"Projektet giver os bogstaveligt talt havet lige i hovedet. Det er en sanselig og stærk måde at formidle vores forunderlige hav på og vil give smag på flere maritime oplevelser langs kysterne og på havet", siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden, der støtter med 3,7 millioner kroner.

'Hovedet i havet' er et samarbejdsprojekt mellem den danske grundskole, akvarier i Danmark og Aarhus Universitet. Når Aurora ikke er optaget af skolebørn og forskningstogter, bliver der arrangementer for den øvrige del af befolkningen, der kan zoome ind på havets biologi og opleve det fascinerende liv under havets overflade.

"Det er vores håb, at projektet tænder gløden for havet hos den danske befolkning i en sådan en grad at langt flere tager ejerskab for en meget vigtig del af den danske natur," siger projektleder Peter Bondo Christensen, Seniorforsker ved Aarhus Universitet.

Torsdag 22. juni kan man besøge forskningsskibet i Køge Havn klokken 15-18.