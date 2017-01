Ellemarken er et af det områder i Køge, som tidligere har haft problemer med bander. Et forslag om at forbyde dømte at komme tilbage til deres tidligere områder møder forsigtig opbakning i Køge. Foto: Lene Ploug Frederiksen

Forsigtig opbakning til områdeforbud for bandemedlemmer

- Det er svært at se, at de skal komme styrket ud af ikke at kunne besøge deres egen familie. Derfor bør et områdeforbud også følges af et tilbud til en lejlighed, for ellers tager de kriminelle bare et andet sted hen, siger han.