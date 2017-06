Se billedserie De over 600 deltagere i Stafet for Livet kunne glæde sig over flot solskinsvejr og varme i weekenden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Formand: Stafetten får folk til at tale om de svære emner

Køge - 22. juni 2017 kl. 11:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsten 9000 kilometer - eller tre gange til Venedig og retur - løb og gik deltagerne ved weekendens Stafet for Livet på Køge Marina, og med 625 deltagere i stafetten svarer det til, at hver deltager i gennemsnit tilbagelagde over 14 kilometer i løbet af weekenden.

"Det er gået rigtig godt - vi har fået så mange positive tilbagemeldinger. Vi havde fantastisk vejr og god stemning på pladsen," lyder vurderingen fra en glad stafetformand, Christina Hintzmann, efter det vellykkede arrangement.

"Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. Det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet, og give håb til dem, der kæmper," lyder beskrivelsen af stafetten, som Kræftens Bekæmpelse står bag. Formanden vurderer, at årets stafet på Køge Marina ender med et overskud på omkring 250.000 kroner, men det er sekundært i forhold til det fællesskab, som Stafet for Livet bygger op, siger hun.

"Det vigtigste for mig er, at stafetten er god til at samle folk og skabe fællesskab. Den får folk til at snakke sammen. Hver tredje dansker rammes af kræft, så alle har prøvet at have det mere eller mindre tæt på blandt familie og venner," siger hun.

Med i årets stafet var 52 fightere - tidligere eller nuværende kræftramte - der som altid gik forrest ved stafettens start, og som også var med til lysceremonien lørdag aften. Der blev solgt i alt 274 lysposer til den smukke lysceremoni. Det er hvert år et af stafettens højdepunkter, hvor deltagerne tænder lys for personer, der kæmper mod kræft, eller for dem, som har tabt kampen.

"Det er fuldstændig magisk at se hjertet lyse op, når det bliver mørkt. Det giver en god men også alvorsfuld stemning, og det ændrer også snakken efterfølgende. Det åbner for de lidt tungere emner, og det er noget af det, stafetten kan: Få folk til at tale om det, der fylder for dem, og nedbryde tabuer," siger Christina Hintzmann.

Hun fortæller desuden, at Stafet for Livet i Køge også vender tilbage næste år - også på Køge Marina. Til gengæld holder den rent tidsmæssigt flyttedag til weekenden 9. og 10. juni, hvor den finder sted samtidig med Havnens dag. Næste års stafet bliver den femte i Køge.