Køge Havn. Arkivbillede Foto: Køge Havn

Forhøjet vandstand på op til 157 centimeter i Køge

Køge - 03. januar 2017 kl. 20:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DMI har meldt, at Køge Kommune kan opleve forhøjet vandstand på op mod 157 cm over normalen ved målestationen i Køge Havn. Den forhøjede vandstand kan betyde vand på veje og stier i lavt liggende områder. Vandet forventes at toppe onsdag den 4. januar kl. ca. 19:40.

Sammen med Beredskabet er medarbejdere fra Køge Kommune nu i gang med at sikre, at borgerne oplever færrest mulige påvirkninger af den forhøjede vandstand. Ifølge DMI's seneste prognose fra kl. 17:21 topper vandstanden onsdag aften kl. ca. 19:40 med 157 cm.

Den forhøjede vandstand betyder, at der kan komme til at stå vand over terræn i lavtliggende områder - blandt andet kvarteret syd for Hellebækvej (Snogebækvej, Ølsemaglevej, Hedebovej m.fl.). Køge Kommune er i gang med at orientere borgerne i de berørte områder.

- Sammen med Beredskabet og KLAR Forsyning arbejder vi på at hjælpe borgerne så godt som muligt, for som prognosen ser ud nu, vil der være nogle enkelte kvarterer, som kan opleve forhøjet vandstand. Vores indsats betyder samtidig også, at vi kommer til at genere nogle andre borgere, fordi vi bl.a. må lukke delvis for trafikken på Københavnsvej, for at pumpe vand ud af Snogebækken, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune Mette Jorsø.

Den forhøjede vandstand går også ud over kommunens rensningsanlæg som risikerer at blive overbelastede. Derfor lyder en opfordring fra kommunens forsyningsselskab KLAR Forsyning til borgerne. Spar på vandet, når der er forhøjet vandstand. Erfaringer fra bl.a. Jyllinge viser, at det har en stor effekt. Mette Jorsø uddyber:

- Der er heldigvis mange borgere i Køge Kommune der ikke er berørte af forhøjet vandstand, men de kan sagtens hjælpe til. Undgå i videst muligt omfang at bruge vand mens vi har forhøjet vandstand, dvs. fra onsdag eftermiddag til torsdag morgen. Det vil hjælpe vores rensningsanlæg, der er under stor belastning og ikke kan komme af med vandet, lyder opfordringen fra formand for Teknik og Miljøudvalget Mette Jorsø.

Ifølge vagtchef Mogens Rønnebæk fra DMI skyldes den forhøjede vandstand to faktorer. Et kraftigt lavtryk bevæger sig op gennem Østersøen, og generere en meget kraftig nordøstenvind, der presser vandet mod Bornholm og resten af Danmark. Samtidig er der nordvestenvind i Kattegat, som hindrer vandet i at komme ud af de indre danske farvande. Det giver den forhøjede vandstand.