Forfatter med hang til tilfældigheder

Carina siger om sig selv, at hun lever livet hurtigt, og derfor har hun brug for en god portion selvkontrol, men kontrollen er alligevel sådan afstemt, at hun formår at observere og lægge mærke til detaljer og bruge tid på mennesker, vi andre næppe havde givet meget tid. Som den eftermiddag, hvor hun blev råbt an af en kvinde på en travesti i udkanten af byen. Det viste sig, at kvinden havde spottet en lille undulat, som hun ikke vidste, hvad hun skulle stille op med. Carina bad hende holde sine to hunde, mens hun spekulerede som en tosset, hvad hun skulle gøre. Hun samlede undulaten op og gik på jagt efter en æske at have den i. Hun bankede på med albuen i et par huse - i hænderne havde hun jo fuglen - men de savnede ikke en undulat - og hun glemte at spørge efter æsken. Så skiftede Carina retning og valgte et hus væk fra de tidligere. Her mødte hun en ældre mand, der blev virkelig glad, for det var hans undulat. Den var forsvundet om morgenen.