Køge Kysts bestyrelse imødekommer nu foreningerne på Søndre Havn, som alligevel ikke ser ud til at skulle betale for parkering, når de skal dyrke deres fritidsaktiviteter - i hvert fald ikke i de første tre timer i de tidsrum, hvor der er betalingskrav. Foto: Kathrine Harvey

Foreninger slipper for krav om betalingsparkering

Køge - 11. juli 2017 kl. 14:17 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et par uger med hed debat om den kommende betalingsparkering i Køge Kyst og Køges centrum, er der nu fundet en løsning, som imødekommer de foreninger på Søndre Havn, der stod til at blive omfattet af betalingszonen. Det skriver DAGBLADET.

Borgmester Flemming Christensen (K) fortæller til avisen, at man i Køge Kyst-regi er blevet enige om at indføre tidsbegrænset og gratis parkering i tre timer på udvalgte steder på Søndre Havn.

- Det er godt, at vi nu har en løsning. Men vi må også erkende, at den beslutning om betalingsparkering, som vi traf for syv år siden, ikke var særligt detaljeret på det tidspunkt. Det er først nu, hvor den skal udmøntes og præsenteres, at vi kan se, at den har nogle utilsigtede elementer, og dem fjerner vi så nu, siger borgmesteren, der sammen med Mette Jorsø (V) og Marie Stærke (S) repræsenterer kommunen i Køge Kysts bestyrelse. Både Mette Jorsø og Marie Stærke udtrykker i tirsdagens DAGBLADET ligeledes glæde over den nye beslutning.

Den nye parkeringsløsning medfører, at foreningerne i tre områder - ved Gule Hal, ved Køge Roklub og ved »Udsigten« på Søndre Strand - får maksimalt tre timers gratis parkering i de tidsrum, hvor der ellers kræves betaling.

Kirsten Lund Jørgensen, overviking i vinterbadeklubben Valkyrien, understreger, at man ikke endnu har drøftet perspektiverne i den nye løsning internt i Valkyrien eller i den aktionsgruppe med foreningsformænd, som blev nedsat for to uger siden. Men isoleret set for Valkyrien ser det nu fornuftigt ud, fortæller hun.

- Det er, som jeg ser det, en yderst tilfredsstillende løsning, da vores medlemmer alligevel ikke bruger mere end tre timer i området. Men jeg kan da forestille mig, at andre vil være mindre tilfredse, uden at jeg dog kan vurdere det fuldt ud, før vi har holdt et møde i aktionsgruppen, hvor vi tager det op, siger hun til DAGBLADET.

