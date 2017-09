Der er et stort ønske om at lave en del af det gamle vandværk i Køge om til foreningslokaler. Det er helt præcist bygningerne afmærket med en rød firkant på kortet her. Man skal forestille sig, at Sønder Boulevard i Køge ligger til højre i billedet og Blegdammen øverst i billedet.

Foreninger i vandværket

Formanden for kultur- og idrætsudvalget, Anette Simoni (V) har netop holdt møde med repræsentanter for en række kulturelle og sociale foreninger, som har gjort opmærksom på behovet for et foreningshus i Køge centrum. Foreningerne ønsker at huset kan blive brugt til foreningsaktiviteter, møder og kontorfaciliteter.