Lise Nørgaard huskes ikke mindst for tv-serien Matador. Foto: Kaj Sparrewath Hansen

Foredrag om Lise Nørgaard i Køge

Køge - 07. juni 2017 kl. 07:00

"Husk nu - det må ikke blive for rosenrødt" sagde Lise Nørgaard forud for Jacob Wendt Jensens nye store biografi "Lise Nørgaard - de første 100 år". Torsdag 15. juni kl. 19 tegner han et portræt af fødselaren og fortæller om sit arbejde med biografien om Lise Nørgaard. Det sker på Køge Bibliotek.

Det bliver et portræt af en kvinde, der er født med en fornem ukuelighed og en insisterende livsglæde - men også et portræt, der fint trækker frem, at intet liv kan omsættes alene til muntre toner. Heller ikke Lise Nørgaards. Jacob Wendt Jensens portræt af Lise Nørgaard er både en kærlig hyldest og et kritisk blik på den kvinde, hvis tv-serie Matador har gjort hende elsket og populær, og hvis skarpe tunge har begejstret og forarget.

Det går ingenlunde ubemærket hen, at Matador ruller hen over tv-skærmen igen. Seertallene taler for sig selv. Bibliotekerne i Køge Kommune griber anledningen og iscenesætter stillebener fra Korsbæk tilført litteratur og film af og om Lise Nørgaard.

Foredraget koster 50 kr. Køb billet på koegebib.dk eller på Køge Bibliotek.