Foredrag: En flig af mit hjerte

Det gjorde hun ved at samle en masse historier om at acceptere døden. Undervejs i forløbet brugte hun de helende fortællinger i sin egen sorgbearbejdning. Historierne kom fra venner og bekendte rundt om i verden.

Marianne Christensen formår at gribe sit publikum, og hun er ikke bange for at give noget af sig selv. Alle som på den ene eller anden måde har haft eller får alvorlig sygdom ind på livet, vil kunne glædes over disse fortællinger.

"De færreste kan lide at tænke på, at vi en dag skal dø. Men det skal vi altså. Og når det alligevel ikke kan være anderledes, så må vi finde en måde at turde tale åbent om det og vænne os til tanken. Min hensigt med at rejse rundt og fortælle 'En flig af mit hjerte' er at bidrage til større åbenhed og frihed, når vi får besøg af døden. Som pårørende eller som den, der bliver syg. Historierne hjalp mig, og jeg ved, de har trøstet mange af dem, jeg har fortalt for rundt omkring i landet", siger Marianne Christensen.