Der er politisk enighed og juridisk mulighed for at betale alle pengene tilbage, til de forældre i Køge som har betalt for meget for frokostordninger. Derfor ender den samlede regning for kommunen på fem millioner kroner. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Fordobling: Regningen for ulovlige frokostbetalinger vokser

Køge - 27. maj 2017 kl. 12:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I perioden 2010-2016 betalte en lang række forældre i Køge Kommune for meget for frokostordninger i deres børns daginstitutioner. Som DAGBLADET Køge tidligere har beskrevet, skal fejlen findes hos kommunen selv, der ulovligt opkrævede for mange penge i den syv-årige periode.

I første omgang lød vurderingen, at forældelsesfristen i sagen var tre år, og derfor skulle kommunen blot betale for under halvdelen af perioden, hvilket beløb sig til 2,5 millioner kroner. Nu har forvaltningen dog sammen med KL vurderet, at Køge Kommune godt må betale frokostpengene tilbage til forældrene for alle årene.

Det betyder samtidig, at regningen bliver fordoblet og nu ender på i alt fem millioner kroner.

- Vi sender et signal om, at hvis vi har lavet en fejl, og der er borgere, som har betalt for meget, så skal de også have deres penge igen, siger Thomas Kielgast (SF), der er formand for børneudvalget i Køge Kommune.