Flere og flere forældre ansøger om at tage deres børn ud af skolen uden for de gængse ferieperioder, fortæller skoleleder Lone Svarre Petersen. Billedet er taget på 1. skoledag efter lockout?en i 2013. Foto: Bjørn Armbjørn

Forældre hiver oftere børn ud af skolen i skoletiden

- Vi oplever i større omfang, at det er blevet mere almindeligt at rejse på andre tidspunkter og mere almindeligt at prioritere noget andet end skolen i familierne, siger hun.

Den lokale næstformand, der til daglig selv er skoleleder på Ellemarkskolen, mener, at tendensen er et voksende problem.

- Jeg synes, det kan være problematisk for det enkelte barn. Hvis det bliver en del af kulturen, at man adskillige gange i sin skolegang prioriterer at tage barnet ud, får det betydning for, hvordan de opfatter skolen. Der er risiko for, at eleven tager skolen mindre seriøst, siger Lone Svarre Petersen.