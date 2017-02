Et flertal i Folketinget vil afsætte 15 millioner kroner årligt de næste fire år til at reducere takststigningerne for de hårdest ramte pendlere. Foto: Kim Rasmussen

Folketingsflertal vil tage toppen af prisstigning for pendlere

Køge - 10. februar 2017 kl. 09:15 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pendlerne skal kompenseres for prisstigninger på over fem procent for et periodekort til København. Det mener et flertal i Folketinget, skriver DAGBLADET Køge.

Et flertal uden om regeringen bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har fredag indgået et forlig, som afsætter 15 millioner kroner årligt fra 2017 til 2020, i alt 60 millioner kroner til at afbøde det pris-smæk, som en række pendlere, især fra Stevns, har fået som følge af takstharmonisering af kollektiv trafik på Sjælland.

- Det er et mål i sig selv, at flere og flere skal bruge den kollektive transport, fordi det er godt for miljøet. Men det kommer kun til at ske, hvis transporten er til at betale og derfor er puljen til at nedsætte taksterne så vigtig, siger Jacob Mark, der er gruppeformand for SF i Folketinget.

Kompensation Også Henrik Sass Larsen (S) har arbejdet for at finde penge til at kompensere pendlerne.

- Vi har i årtier talt om, hvor vigtigt det er, at det er attraktivt at tage kollektiv trafik for at aflaste den enorme mængde trafik på vejene. Så passer det som en knytnæve til et blåt øje, at det bliver billigere et køre bil end at tage kollektiv trafik. Det er stik imod hensigten og derfor skal der ske noget, siger han.

- Det var ikke tilsigtet, at man med takstharmoniseringen ville ramme de mennesker. Men den betød, at man måtte rette op på noget, og det har vi gjort ved at afsætte en pulje på det her. På et tidspunkt sander trafikken til endnu en dag også kan folk hænge der. Vi får nu en ny bane fra Ringsted til Køge. Der duer det ikke, at vi møder folk med nogle tårnhøje takster, siger Henrik Sass Larsen.

Pengene er fundet fra puljen bedre og billigere kollektiv trafik, som den tidligere regering nedsatte i 2012.