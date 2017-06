Se billedserie Foto: Thomas Olsen

Folkedans er livsglæde i fælles takt

Køge - 30. juni 2017 kl. 10:58 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man bliver glad af at danse og mærke kontakten til andre mennesker, fortæller Køges folkedansere, der gør sig klar til årets store stævne. Danserne tager hinanden i hænderne og gør klar til at træde dansen i takt med musikken.

- Nu skal vi danse en »Firspring fra Møn«, lyder det snart fra aftenens danseleder, der instruerer herrer og damer i, at der blandt andet skal drejes rundt og klappes i takt.

Den kan en af de fremmødte herrer ikke lade være med at kommentere på:

- Er det bagi, der skal klappes, lyder det til latter fra forsamlingen.

- Du kan da prøve og se, om du får et blåt øje, lyder det friske svar fra en af de andre.

Det er tydeligt, at folkedans handler om at have det sjovt sammen, mens man udfordrer sig selv i kunsten at få alle trinene til at passe sammen og gribe partnerens hånd, når det er tid til at gå den anden vej rundt.

Stort landsstævne KØST 2017 forener folkedansere fra Køge og Stevns i et stort landsstævne den 17.-22. juli.

Centrum for stævnet bliver Køge, som er den største by i området, og som har alle de faciliteter, man kan forvente af en landsstævneby.

Der bliver også arrangeret en »Stevns Dag«, hvor man skal danse i Store Heddinge og i Rødvig.

Man kan læse mere om landsstævnet i Køge/Stevns på hjemmesiden: www.KØST2017.dk Danserne kommer fra Køge Folkedanserforening, som i øjeblikket er ved at gøre sig klar til sommerens store dansestævne, hvor dansere fra Køge og Stevns skal finde takten sammen.

Dans er glæde

Det er Grete Hansen, der står for at lede danserne gennem de til tider indviklede trin og formationer. Hun fortæller, at hun har danset siden barnsben. Hendes far var også danseleder.

- Jeg er opvokset med det fra jeg var helt lille og jeg har stadig stor glæde og fornøjelse af at komme rundt og gøre andre glade siger hun og fortsætter:

- Musikken gør noget ved os mennesker; den giver smil på læben og mulighed for socialt samvær, hvor der ikke er langt mellem de sjove bemærkninger. Det sociale er en meget stor del af min glæde ved at dyrke folkedans.

Det er blevet tid til en pause, og ved siden af hende står Bent Hansen, der er formand for Køge Folkedanserforening. Han påpeger, at i folkedansen har man den tætte kropskontakt, som vi ofte undgår i hverdagen:

- Her lærer man at holde i hånd i en verden, hvor vi ellers ikke rører ved hinanden.

Han fortæller videre, at han selv begyndte med folkedansen tilbage i 70'erne og har med enkelte pauser holdt det ved lige siden. Han erkender med et smil, at det godt kan være lidt svært at holde takten:

- Det kunne godt være lidt svært i begyndelsen, for der kan sommetider være rigtig langt fra ens hjerne til dine fødder. Men det gode ved folkedans er, at der altid er en instruktør til at hjælpe dig på vej, og så har vi også altid levende musik til dansen. Det er et stort aktiv og med til at gøre det fornøjeligt. For mig handler det om, at du får motion samtidig med, at der også er et stort socialt aspekt i folkedansen.

Grin og dansetrin

Det er blevet tid til at danse igen og danselederen fortæller, at nu er det tid til en »Juni Rose, hvor alle kan være med«.

Der bliver dannet en stor rundkreds og så går det løs med trin, der ikke altid er lige nemme at passe sammen. Det giver anledning til en del smil og grin rundt om i lokalet, mens musikerne på festlig vis spiller op, så der er noget at holde takten til.

Forud for denne omgang på dansegulvet fortæller Herluf Kofod, at han stort set har danset hele livet:

- Jeg har altid været flittig på dansegulvet, men det er først nu, hvor jeg er pensioneret, at jeg for alvor har fået tid til folkedansen. Man bliver simpelthen i godt humør af at være sammen med andre på den her måde. Det er svært at være sur på et dansegulv.

Det er efterhånden gået en time med folkedans og deltagerne trænger til en pause, så nu får danseskoene lov til at hvile, mens der bliver holdt kaffepause og snakket lidt før anden omgang.