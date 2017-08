Formand Thomas Kielgast (SF) og resten af børneudvalget i Køge Kommune er klar til at sætte ekstra fokus på de tabte klagesager på børnehandicapområdet.

Fokus på sårbare børn: Kommune dykker ned i tabte klagesager

Køge - 16. august 2017 kl. 14:31 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi kan ikke leve med at tabe de her sager, og at vi samtidig har nogle borgere, som har en oplevelse af, at der går meget lang tid, før vi får bragt tingene i orden. Sådan lyder konstateringen fra Thomas Kielgast (SF), der er formand for børneudvalget i Køge Kommune.

Som tidligere beskrevet havde Køge Kommune fejlbehandlet to ud af tre klagesager på børnehandicapområdet, som Ankestyrelsen behandlede i 2016. Omgørelsesprocenten på 66,6 procent er ifølge politikeren for høj, og derfor besluttede børneudvalget tirsdag, at samtlige 30 klagesager, som har været forbi Ankestyrelsen, skal kigges efter i sømmene.

- Vi har bedt om, at forvaltningen gennemgår og bearbejder sagerne minutiøst, så vi politikere kan få en gennemgang af problematikkerne, og hvor der er udfordringer i forhold til økonomien, siger Thomas Kielgast.

Han peger også på, at forvaltningen har behov for mindst to ekstra ansatte til at håndtere presset på børnehandicapområdet.

- Generelt har vores sagsbehandlere alt for mange sager, og der er et kæmpe pres lige nu, fortæller Kielgast.

Familiecenter Køge har i 2016 truffet 418 afgørelser i børnehandicapsager. I 30 af dem klagede borgere til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse, og ud af dem blev 20 omgjort af styrelsen. Landsgennemsnittet for omgjorte sager på børnehandicapområdet lå sidste år på 46 procent.

