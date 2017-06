Flyttede med jobbet til Aalborg - nu flytter jobbet igen

Kristian Andersen boede i Køge men flyttede i januar til Aalborg, da hans job som kompetenceudvikler hos Skat rykkede ud af København. Nu risikerer han, at jobfunktionen bliver flyttet igen fra Aalborg til Herning. Det skriver TV2.dk.



Kristian Andersen har arbejde 22 år i Skat, og han var den eneste fra sin afdeling, der valgte at flytte med jobbet fra København til Aalborg. Hans kone har også fået nyt job i byen, og parret har netop købt hus, da beslutningen om at opdele Skat i syv nye decentrale styrelser blev offentliggjort i tirsdags.

- Jeg er skuffet og faktisk også rasende. Det var jo det her, jeg gerne ville, og så får man sådan en mavepuster, siger Kristian Rasmussen til TV2.dk.

Han har endnu ikke fået at vide om HR-afdelingen skal rykke til Herning, hvor Skats nye Administrations- og servicestyrelsen er blevet placeret. Aalborg har fået Motorstyrelsen.

Skatteminister Karsten Lauritzen mener, at Skat skal tage hensyn til de medarbejdere, der netop har været igennem en flytning, så der findes en løsning for dem, for eksempel en anden jobfunktion, så de ikke behøver at flytte igen.