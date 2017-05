Se billedserie I det nye værksted er der bedre plads til at male eksempelvis møbler end tidligere. Foto: Henrik Førby Jensen

Flyttedag for malermesteren

Køge - 10. maj 2017 kl. 13:27

- Det er maleren - det er Pia.

Sådan har malermester Pia Lundvall svaret sin telefon lige siden 1982, hvor hun åbnede sin malerforretning. De seneste ti år i Herfølge, men fra 1. maj på adressen Glentevej35B i Køges industrikvarter.

- Vores udlejer havde sat ejendommen i Herfølge til salg - derfor valgte vi at flytte, fortæller Pia Lundvall, der har syv ansatte i sit firma, som både udfører malerarbejde for private, kommunen og for erhvervskunder.

- Vi kan det hele og vi sætte en stor ære i vores svendebrev. Vi er allesammen udlærte malere og kan udføre alle typer opgaver, understreger den 63-årige Lundvall.

Med flytningen har firmaet fået mere plads i værkstedet end tidligere og det giver nye muligheder. Blandt andet til at male døre, gavlbrædder, vinduer og møbler. Desuden har Pia Lundvall udsalg af maling og malergrej i forretningen. Hun håber, at lidt flere kunder vil være opmærksomme på muligheden for at købe de nødvendige produkter ledsaget professionel vejledning, når de vælger selv at kaste sig over malerarbejde hos sig selv.

- Jeg har mange gange været ude hos gør-det-selv folk, der simpelthen havde ødelagt tingene, fordi de havde brugt de forkerte produkter. De kan lige så godt få en professionel rådgivning og få det bedst mulige resultat af anstrengelserne, mener Pia Lundvall.

Hun har haft så travlt med flytningen, at der ikke har været tid til at markere flytningen med et åbent hus-arrangement. Men det kommer.

- Jeg vender tilbage med en dato, lover hun med et grin.