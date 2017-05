Køge Handelsstandsforening forestiller sig at man kan lægge nogle flydende anløbsbroer ud i havnebassinet, hvor bådene kan lægge til, inden sejlerne går ind på restauranterne eller op i midtbyen for at hygge sig. Foto: Anders Fallesen

Send til din ven. X Artiklen: Flydebroer i Køge Havn skal redde turistlivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flydebroer i Køge Havn skal redde turistlivet

Køge - 22. maj 2017 kl. 14:26 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endagsturister i sejlbåde kan være en del af løsningen for restauranterne på Køge Havn, når området ved havnen afskæres for direkte adgang, mens arbejdet med en ny underføring under jernbanen foregår. Det mener Køge Handelsstandsforening, som er i gang med at undersøge mulighederne at etablere flydebroer, som sejlere kan lægge til i den inderste del af havnebassinet i Køge Havn. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Vi mener, at man med Køges unikke beliggenhed burde kunne tiltrække endags-turister i form af lystsejlere. Hvis vi kan få alle de turister fra København og Nordsjælland til at gå ind i Køge, vil give et kæmpe turistboom, siger formand for Køge Handelsstandsforening Søren Storgaard.

Projektet kommer dog til at stå og falde med, om det lykkes for Handelsstandsforeningen at skaffe sponsorater fra Erhvervsliv og fonde. Både Køge Erhvervshavn og formand for Køge Kommunes Teknik- og Miljøudvalg Mette Jorsø (V) er begejstrede for idéen, men ingen af parterne står parat med en pose penge.