Ejendomsmægler Ove Sahl Atzen og RealMæglerne Køge forærede 10.000 kroner til den lokale velgørende organisation, Familiestøtten, som drives af Sanna Rasmussen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Flot gave til Familiestøtten

Køge - 02. juni 2017 kl. 07:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Familiestøtten i Køge arbejder for at gøre livet lidt lettere for familier, der har det svært, og forleden fik organisationen en stærk hjælpende hånd til arbejdet fra ejendomsmæglerfirmaet Realmæglerne i Køge. Det skete i form af en donation på 10.000 kroner, som ejendomsmægler Ove Sahl Atzen overrakte til Sanna Rasmussen fra Familiestøtten.

"Vi vil gerne være med til at støtte, hvor det kan gøre en forskel. Alle kan sætte sig ind i, hvor svært det kan være, hvis der mangler penge til de basale ting i børnefamilier," forklarer Ove Sahl Atzen om baggrunden for støtten til Familiestøtten.

"Samtidig kan vores bidrag give en platform til omtale af Familiestøtten, så flere bliver opmærksomme på det gode arbejde, de gør," tilføjer han.

Familiestøtten arbejder primært med at koble ressourcesvage familier sammen i et netværk med familier med flere ressourcer med det sigte, at sidstnævnte kan give brugt tøj, legetøj og andet videre til en anden familie i lokalområdet, hvor det kan gøre gavn. Det har organisationen så stor succes med, at man gradvist åbner afdelinger i flere og flere kommuner rundt omkring i landet takket være lokale frivillige.

"Og når vi får kontante donationer på denne måde, så går pengene direkte til familierne i vores lokalområde. Det kan for eksempel være til en tur i Tivoli for nogle børn, der ellers ikke ville få den oplevelse, eller en biograftur," forklarer Sanna Rasmussen.

Familiestøtten hjælper aktuelt omkring 40 familier i Køge.

Bidraget til Familiestøtten er i øvrigt ikke en enkeltstående begivenhed for RealMæglerne Køge, forklarer Ove Sahl Atzen. Tværtimod er det hensigten, at ejendomsmæglerne hver måned vil udse sig et godt lokalt formål, som man kan støtte.

"Vi vil gerne engagere os i lokalområdet ved at støtte gode lokale formål, hvor vi kan være med til at gøre en forskel," forklarer han.