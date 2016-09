Jeppe Ertman fra EDC Poul Erik Bech i Køge donerede mandag 50.000 kroner til BROEN Køges velgørende arbejde på vegne af Poul Erik Bech Fonden. Foto: Kim Rasmussen

Flot donation: 50.000 på vej til udsatte børn

Køge - 20. september 2016 kl. 19:09 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En meget bedre afslutning på sin ferie kunne Peter Poulsen ikke have ønsket sig.

Som han stod der i lufthavnen på vej hjem til Køge, ringede telefonen med en endog meget glædelig nyhed; BROEN Køge, som han er kontaktperson for, ville få tildelt en donation på 50.000 kroner til organisationens arbejde for at give udsatte børn og unge et aktivt fritidsliv.

Bag donationen står Poul Erik Bech Fonden, der mandag overrakte Peter Poulsen, kasserer Henning Andersen og bestyrelsesmedlem Teddy Pedersen de 50.000 kroner - penge, der kommer til at gå til køb af fodboldstøvler, betaling af kontingent til foreningerne, rideudstyr eller noget helt fjerde, skriver DAGBLADET Køge.

- Fonden søger at støtte initiativer, som kan gøre en forskel for mennesker, der ikke har det så godt. Her må man sige, at BROEN passer godt ind, fordi de arbejder for at styrke udsatte unges sundhed og få dem i kontakt med foreningslivet, siger Jeppe Ertman, partner og afdelingsleder ved EDC Poul Erik Bech i Køge, da han sætter ord på baggrunden for tildelingen.

Han fortæller, at fonden har yderligere et par lokale initiativer i kikkerten, som man undersøger muligheden for at støtte.

Peter Poulsen kalder donationen for »helt uvurderlig.« Siden BROEN Køges stiftelse i december 2012 har man hjulpet omkring 480 børn og unge, fortæller han, og glæden han ser i øjnene på person, som får hjælp, er helt enestående.

- Vi mærker et stadig større behov for hjælp, og der kommer flere og flere Jensen'er, som har brug for hjælp, det er ikke kun Ali'er. Det største ved denne donation er, at det kommer helt ud af det blå. Det er helt vildt for os, fordi vi ved, hvor mange vi kan hjælpe for det beløb, siger Peter Poulsen, der også er landsformand for BROEN Danmark, til DAGBLADET Køge.