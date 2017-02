Flere unge skal bruge biblioteket

Samarbejde: Undersøgelser viser, at unge i dag ikke bruger folkebibliotekerne. Det vil Køge Bibliotek gøre noget ved i samarbejde med Campus Køge. Udover at få flere til at bruge bibliotekerne, skal projektet øge trivslen på uddannelserne og få flere til at gennemføre. Projektet er allerede en succes.

- Med projektet mellem Køge Bibliotek og CAMPUS Køge kan vi nu blive endnu bedre til at forstå og målrette vores indsatser for vores unge under uddannelse. Vi skal være bedre til at arbejde med fastholdelse gennem faglig sparring og sociale aktiviteter, som er væsentlige forudsætninger for, at de unge trives på uddannelserne. Projektet er dermed med til at give fremtidens unge de bedste vilkår i form af et godt studiemiljø og gode vaner i forhold til livslang læring, siger Anette Simoni, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune.