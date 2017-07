Et stigende antal elever har gjort pladsen lidt trang på Ellebækskolen i Køge Kommune. Derfor håber skolens bestyrelse på penge fra politikerne til at renovere den gamle inspektørbolig. Foto: Kim Rasmussen

Flere og flere skoleelever: Nedlagt inspektørbolig kan give mere plads

Køge - 14. juli 2017 kl. 16:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Går man igennem Ellebækskolens sommertomme skolegård og fortsætter forbi Gørslev Børnehus, ender man foran et cirka 130 kvadratmeter stort hus med røde mursten og sort tag. Bygningen har engang huset Ellebækskolens skoleinspektør, men i dag er huset ikke i brug, og der er blandt andet konstateret skimmelsvamp i kælderen. Alligevel er den gamle inspektørbolig interessant for skolen i Køge Kommune.

Her håber man, at kommunens politikere vil være med til at betale de 1,5 millioner kroner, som det vil koste at renovere bygningen.

- Det er et stort ønske for både skolen og skolebestyrelsen, for det ville give meget mere plads. I alt vil der være plads til fem rum plus et træningsrum, siger Anette Kaae-Bødker, der er formand for skolebestyrelsen på Ellebækskolen.

Hun fortæller, at det er Ejendoms- og Driftsudvalget, der i så fald skal frigive pengene.

- Vores håb er, at det bliver en del af budgetforhandlingerne til efteråret. De her børn har tidligere været lidt underprioriterede, påpeger Anette Kaae-Bødker.

Ellebækskolen er en specialiseret folkeskole for elever med særlige behov, og i løbet af 2016 gik skolen fra 74 til 90 elever. De nye børn på Ellebækskolen kommer fra andre folkeskoler, og i skolebestyrelsen tror man på, at skoleflytningen har en positiv effekt for eleverne.

- Det er rigtig godt for børnene. De får bedre mulighed for at øge deres livsduelighed, og der bliver mere plads til at se det enkelte barns behov, siger Lisa Aalbæk, der er forældrerepræsentant i skolebestyrelsen.

Anette Kaae-Bødker peger i samme ombæring på Ellebækskolens ansatte som en vigtig del af den opgave.

- Børnene bliver mødt på en helt anden måde. Her er de ansatte specialuddannede til at håndtere forskellige situationer, og den viden har de ikke på folkeskolerne, siger hun.

Selvom det øgede antal elever på Ellebækskolen kan være positivt for den enkelte elev, så giver stigningen også visse udfordringer, i forhold til pladsen på Ellebækskolen. Derfor håber man som nævnt at kunne renovere og tage den gamle inspektørbolig i brug.