Flere hemmeligheder vristes ud af vikingeborgens hænder

Vikingeborgen ved Køge har netop slået dørene op for publikum og forude venter en intens udgravningssommer, hvor chefarkæolog Jens Ulriksen ikke mindst glæder sig til at få udgravet borgens indre. Det er noget af det vigtigste ved dette års udgravning, forklarer han:

- Den afgørende del af årets udgravning bliver at undersøge borgens indre og finde ud af, om der er karrébygninger og gader inden for volden. Det har vi ikke set endnu, og for mig at se er det helt afgørende at finde ud af i år. Det skriver DAGBLADET Køge.