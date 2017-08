Politikerne i Køge Kommune har valgt at fremskynde processen, som mere end fordobler antallet af gratis parkeringspladser på kommunens p-plads ved Værftsvej. Det firkantede område er på kortet markeret med gult. Kort: Teknik- og Miljøforvaltningen, Køge Kommune

Flere gratis parkeringspladser skal tilgodese pendlerne

Køge - 22. august 2017 kl. 16:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom om betalingsparkeringen i Køge nu er udskudt på ubestemt tid, så er der stadig meget politisk fokus på at håndtere det kritiske pres fra kommunens borgere, som i løbet af sommeren har klaget over, at både besøgende og pendlere skal betale for at parkere bilen i midtbyen.

Fredag besluttede et enigt Teknik- og Miljøudvalg i Køge Kommune at tilgodese pendlerne ved at udvide kommunens parkeringsplads på Værftsvej, der ligger omkring en kilometer fra Køge Station. Her fremskynder man processen med at mere end fordoble antallet af gratis p-pladser, som går fra 188 til 400.

- Parkeringspladsen udvides især med tanke på pendlerne, både vores egne, men også dem udefra. Derudover kan det være en mulighed, for dem der tænker, at de skal være mange timer i Køge, siger Mette Jorsø (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Hun indrømmer, at der fra den gratis parkeringsplads på Værftsvej godt kan være lidt langt ind til byen, men Jorsø pointerer, at der snart kommer en trappe over jernbanen, som vil forbinde området med bymidten og gøre afstanden kortere.

De nye parkeringspladser får opbakning fra alle sider i Teknik- og Miljøudvalget.

- For mig er det vigtigt, at vi tilgodeser pendlerne, for i forvejen stiger udgifterne til tog og busser, og så skal de ikke også have dyre parkeringsudgifter. Det kan vi ikke være bekendt. Derfor er det vigtigt med gratis pladser, siger Torben Haack (SF), der er medlem af udvalget, og fortsætter:

- Det eneste minus er, at det er et stykke vej væk fra stationen, men det er det, vi kan tilbyde lige nu.

