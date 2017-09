Flere danskere går til fodterapeut

- Vi har gennem de seneste 5-10 år forsøgt at gøre centrale instanser opmærksomme på, at diabetikere ofte først kommer til fodterapeut, når det er for sent. I virkeligheden burde alle 320.000 diabetespatienter komme til behandling, siger sekretariatschef i Danske Fodterapeuter, Kristian Lys- holt Mathiasen.

- Vi har gjort meget for at råbe lægerne op. Der er mange almenpraktiserende læger, der ikke ved, at de skal sende deres patienter af sted med det samme, men venter, til det er for sent, for eksempel, når diabetespatienten får fodsår. Men det er meget lettere at forebygge end at gøre noget ved det, når først problemet er opstået, siger Kristian Lysholt Mathiasen.