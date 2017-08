Flere anmelder vold på arbejdspladsen

- Tallet dækker over fagpersoner, som har med mennesker at gøre, buschaufføren, politimanden, sygeplejersken, medarbejderen på psykiatrisk afdeling, hjemmehjælperen eller skolelæreren. Her er jeg ikke i tvivl om, at vi ser en øget anmeldelsestilbøjelighed som en meget vigtig faktor. Hvis man er blevet skubbet eller slået, er man mere tilbøjelig end tidligere til at anmelde. Jeg siger ikke, at folk anmelder noget, de ikke skal anmelde. Jeg siger, at man er blevet mere tilbøjelig til at anmelde, siger Michael Flemming Rasmussen og peger på, at det i dag er et krav for at få erstatning fra Offerfonden, at volden er blevet anmeldt til politiet.