Der er igen lagt op til en festlig flagdag i Køges gader.

Flagdag i gaderne

Køge - 04. september 2016 kl. 12:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Køge og Omegns Garderforening Henrik Agerlin, oplyser at foreningen for 7.gang i træk, står som hovedarrangør i forbindelse med den Nationale Flagdags afholdelse i Køge by, den 5. september 2016.

Flagdagen blev indført i 2009 til ære for de danske, soldater, civilforsvar, politi, sundhedsfagligt personale læger, sygeplejersker m.m. der har været udsendt siden 1948 og der bliver afholdt parader/festligheder over hele landet denne dag også i Køge, hvor kommunen har sørget for flagudsmykningen.

Formand Henrik Agerlin udtaler, at alle foreninger fra Strøby i syd til Greve i nord, er meget velkomne til at deltage og gerne med deres faner. Vi ved også at der er en lang række veteraner bosiddende i vores område og de er naturligvis også meget velkomne. ( Foreninger må meget gerne tilmelde sig på mail: henrik.agerlin@gmail.com.)

Arrangementet starter i år klokken 1800 ved Køge Kirke, hvor der opstilles og formeres en parade.

Med Rosenborg Eksercits Kompagni's Tambour korps i spidsen marcherer paraden, hvor der allerede er tilmeldt mange forskellige foreninger fra, hjemmeværnet, soldaterforeninger, folkedansere og Danmarkssamfundet med faner, til torvet i Køge.

Her vil der blive holdt taler af blandt andre Køges Borgmester Flemming Christensen, samt Krigskirurg Finn Warburg.

Herefter marcherer paraden til havnepladsen, hvor paraden vil blive afsluttet.

Arrangementet slutter for de deltagende, i Marineforeningens lokaler på Havnen.