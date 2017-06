Den nye scene på Havnepladsen bliver indviet med hele fire koncerter i den kommende uge. Foto: Martin Håkan/Coverganda.dk

Fire gratis koncerter på ny havnescene

Køge - 20. juni 2017 kl. 14:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu får Havnepladsen i Køge et nyt "byrumsmøbel", som både er musikscene og almindeligt opholdssted, oplyser Køge Kyst i en pressemedddelelse. Den nye attraktion bliver indviet for fuld musik af Borup Brass Band onsdag den 21. juni klokken 17. Sankt Hans aften - fredag den 23. juni klokken 19.00 - spiller Torben Lendager og The Roosters op til fest. På lørdag den 24. juni klokken 14.00 spiller Rolling Stones Tribute-bandet Sticky Fingers og klokken 19.00 går Sweethearts på scenen. Alle koncerterne er gratis.

- Vi restauratører på Køge Havn er meget glade for det gode samarbejde med Køge Kyst, Køge Kommune og Handelsstandsforeningen og glæder os til at benytte scenen og det nye byrum til gavn for alle de besøgende gæster igennem sommeren, siger restauratør Henrik Ibsen, der koordinerer booking af scenen for restaurationerne på havnen, som arbejder sammen med bryggeriet Braunstein og ungdomskulturstedet Tapperiet for at bidrage til bylivet på havnen.

Allerede nu kan man kigge forbi og se det nye arkitekttegnede byrumsmøbel, der er udformet med inspiration fra havnens miljø, med form som et skib og et med stort sejl i midten.

Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen glæder sig over at kunne stille scene og opholdssted til rådighed både for Køges borgere og havnens restauranter.

- Restauranterne på havnen spiller en hovedrolle i det her projekt, og de har taget scenen til sig fra starten. Jeg håber, at rigtig mange både i og uden for Køge finder vej til Havnepladsen for at gå til koncert eller for at sidde og nyde sommersolen og havnens fine miljø. Både køgensere og gæster i byen vil forhåbentlig opleve scenen som et plus i de måneder, hvor jernbaneoverkørslen er lukket for fodgængere og cyklister, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

Restauranterne på havnen, Køge Handelsstandsforening Køge Kyst og Køge Kommune har alle arbejdet aktivt for at finde nogle gode løsninger på havnen, mens jernbaneoverkørslen er lukket i de fire måneder, hvor Køge Kyst forbereder den nye underføring under jernbanen.

- Vi er meget glade for det gode samarbejde, som vi har haft med havnens restauranter, Køge Kommune og Køge Kyst om at skabe liv og stemning i byen, samtidig med at byudviklingen står på og påvirker færdslen i byen. Jeg er sikker på, at det nye byrumsmøbel vil være et stærkt bidrag til livet på havnen, siger formand for Køge Handelsstandsforening Søren Storgaard.

Også i Køge Kommune er der stor tilfredshed med samarbejdet.

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at det har kunnet lade sig gøre at gennemføre det her projekt med den nye scene op til sommeren, siger byrådsmedlem og udvalgsformand Mette Jorsø.