Se billedserie Med årets fine resultat ligger det allerede fast, at der også bliver loppemarked i Bjæverskov til næste år.

Fint resultat for populært loppemarked

Køge - 04. juni 2017 kl. 08:14 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er meget tilfredsstillende for IF FREM Bjæverskovs Støtteafdeling, at vi efter de rekord gode loppemarkeder i 2015 og 16 igen i år får et så vel besøgt Bjæverskov Loppemarked, at vi stadig kommer på den rigtige side af 220.000 kroner, skriver støtteafdelingen i en pressemdddelelse og fortsætter:

- IF FREM Bjæverskovs Støtteafdeling fik ikke nogen ny rekordomsætning, men vi er dog meget tilfredse med at vi for tredje år i træk, kommer på den rigtige side af 220.000 kr. Det betyder, når vi nu har regnet lidt på tallene igen i år formentligt kan uddele et sekscifret beløb til ungdomsidrætten i lokalområdet Bjæverskov Vemmedrup. Vi håber på at kunne komme tæt på de 150.000 kroner, som blev uddelt sidste år, men det endelige resultat kender vi først og offentliggør den 6. august.

I år havde støtteforeningen fået hjælp af Borgermester Flemming Christensen og fhv. borgmester Marie Stærke til at nå det gode resultat. De kæmpede en brav kamp, for at blive dagens bedste »Tve-kæmper«. Den titel løb Marie Stærke med - med lavest mulige margin.

- Det hører dog også med til den historie, auktionsområdet, for at gå i salen og byde Flemmings varer ekstra op, til gavn for Ungdomsidrætten i lokalområdet. Tak til begge for en god indsats og hjælp til vores Idrætsforening, skriver støtteforeningen.

Dette års Bjæverskov Loppemarked gik på alle områder, som man kunne ønske sig det, fremhæver de frivillige.

- Vi undgik regnen, både op til søndagen, men også på søndagen. Det lykkedes os derfor at få utroligt mange besøgende dagen igennem og der var besøgende fra det meste af Sjælland inklusive Københavnsområdet og Lolland / Falster, Jylland og Sverige. Vi talte igen bilerne på vores parkeringsplads. Vi rundede i alt 550 biler klokken 10.15 på selve P-pladsen og over 1000 i dagens løb. Dertil kommer så alle de biler, der måtte holde på vejen omkring Skovbohallerne. Vi havde modtaget utroligt mange gode ting gennem det sidste år, så både Skovbohallen, Parkeringspladsen med telte foran Skovbohallen var fyldt op med gode varer. Der lød fra flere boder, at man sagtens kunne se, at krisen var ved at være overstået. Vi har aldrig før haft så mange fine ting. Der var stort set stigende salg indenfor alle områder, men det er stadig indenfor møbler, isenkram og køkkenudstyr hvor salget er størst. Støtteafdelingen er tilfreds med salget i alle boder, men vi synes dog, at det er fint, når vi kan få så meget fint legetøj, at vi kan sælge det for over 15.000 kroner og tøj for mere end 12.000 kroner.

Søndag den 6. august vil IF FREM Bjæverskovs Støtteafdeling skænke overskuddet til Idrætsforeningens syv afdelinger. Sidste år blev det til 150.000 kroner og med årets gode omsætning, håber man på et beløb på over 140.000 kroner.

- Det ved vi dog først, når vi i løbet af de kommende uger får gjort vores omkostninger endeligt op. Det er et beløb, som IF FREM's afdelinger har meget brug for i deres daglige ungdomsarbejde, skriver støtteforeningen.

Trods et stort salg, måtte man også i år kassere meget. De frivillige er dog meget glade for samarbejde med blandt andre Trasborg der kom med en container og samlede alt det ikke solgte af tøj og sko sammen. Det blev cirka 900 kg, der bliver raspet op og brugt igen til nyt tøj. Resten blev sorteret og solgt til genbrug.

- Med årets fine rekord resultat og ungdomsafdelingernes store behov for ekstra ressourcer i disse år, ligger det fast, at vi igen er med i 2018, hvor Bjæverskov Loppemarked bliver afviklet søndag den 27. maj, til fordel for Ungdomsidrætten, Miljøet og Sammenholdet i lokalområdet. IF FREM Bjæverskovs Støtteafdeling takker de mange sponsorer, bidragsydere, mere end 150 frivillige hjælpere og Erhvervslivet i Bjæverskov for den uhyre store hjælp og positive indstilling med et »På gensyn den 27. maj 2018«, slutter pressemeddelelsen.