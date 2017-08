Lars Lilholt har rygsmerter og skal opereres - sandsynligvis som konsekvens af for meget fodbold. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Festugenavn med store smerter

Køge - 08. august 2017

Køge: Lars Lilholt er på programmet ved årets Køge Festuge om torsdagen, men den 64-årige sanger optræder i øjeblikket med store smerter, skriver Se & Hør. Lilholt skal nemlig opereres for en diskusprolaps til september. Det afholder ikke den garvede sanger fra at møde op og give sit publikum en god koncert.

Selvom smerterne ikke afholder Lars Lilholt for at gå på scenen, så går det dog en smule ud over den ellers livlige optræden med violin, som man kender fra den danske troubadour. I weekenden optrådte han således i både Aalborg og Rønne og i sidstnævnte by kom han på scenen med en krykke og tog plads i en stol på scenen, hvorefter han på forhånd undskyldte over for sit publikum.

- Jeg har slået mit ben og min ryg og skal opereres senere på året. Men jeg tænkte, at jeg da lige så godt kunne gennemføre koncerten i aften i stedet for at sidde derhjemme, sagde han ifølge Se og Hør, da han indtog scenen i den bornholmske by.

Lars Lilholts manager, Frank Panduro, bekræfter i en mail til bladet, at sangeren snart skal opereres - sandsynligvis som en konsekvens af for meget fodbold. Alligevel har den populære musiker tænkt sig at fuldføre sine koncerter, da han ikke har aflyst en eneste af slagsen i 40 år, lyder det fra manageren.

Publikum i Køge kan således regne med, at den folkekære musiker optræder ved festugen som planlagt - stående eller siddende.