Festugen skruer op for sikkerheden

- I øjeblikket, hvor vi ser forskellige typer af kedelige ting, der sker, er vi nødt til at gå ind og gøre det, vi vurderer, der skal til for at forhindre, at der sker noget. Vi har ingen konkrete trusler mod arrangementet. Det er simpelthen et spørgsmål om, at være der og gøre det rigtige, og så sende et signal om, at skulle der være nogen, der pønser på at foretage sig noget, så gør vi det i hvert fald så vanskeligt, som vi kan. Så vi håber, at befolkningen vil nyde den fest, der er, siger politiinspektør Jens Børsting fra Midt- og Vestsjælland.