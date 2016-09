Se billedserie Festen er forbi og søndag blev der pakket sammen efter Køge Festuge. Foto: Torben Thorsø

Festuge sluttede med et brag

Køge - 05. september 2016 kl. 13:45 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag eftermiddag blev der ryddet op på Torvet efter en travl Køge Festuge som sluttede med et brag af en koncert fra Nik & Jay. Her holdt det stort set tørvejr, men dagen efter var regnen tilbage og gjorde livet surt for oprydningsholdet.

- Når det skal være, så vil vi dog hellere have, at det kommer nu frem for under festen, lød det fra Per Stenberg, der var at finde blandt de travle folk. Han er formand for Foreningen Køge Festival, der arrangerer Køge Festuge.

Han fortæller til DAGBLADET Køge, at overordnet set, så er festugen gået godt og der har været et godt salg i de ølboder, der skal give et overskud til de medvirkende foreninger:

- Meldingen fra ølboderne går på,a t der har været et bedre salg end de foregående år, så der burde blive noget til foreningerne. Vi er selvfølgelig trætte nu, men der er også en vis glæde og stolthed over at have gjort et godt stykke arbejde.

Det var dog ikke alle, der havde en god oplevelse og på festugens facebook-side er der flere kommentarer på sikkerheden under lørdagens afslutningskoncert.

»Jeres sikkerhed er helt til hundene. Der er så mange mennesker på pladsen, at der er mennesker der er i livsfare«, skrev en på siden, mens andre kom med lignende kommentarer og flere fortalte, at de simpelthen var gået hjem før koncerten på grund af forholdene.

Den kritik er Per Stenberg bekendt med og han fortæller, at det selvfølgelig kommer med i hele evalueringen af årets festuge.

- Nogle af de ting, vi kan gøre, som at lukke indgangene og dirigere folk rundt, skulle vi måske have gjort noget tidligere. Vi har draget nogle erfaringer, i forhold til at have så store navne på Torvet, og det kommer med når vi nu evaluerer festugen, siger han.