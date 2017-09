Festuge på storskærm

Se billedserie Huerne var løftet, da Sømændene sang for til Køge Festuge. På de opstillede storskærme havde alle en mulighed for at følge med, selvom man stod bagerst. Foto: Simon de Visme

Køge - 04. september 2017 kl. 16:14 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Festuge er slut for denne gang og folkene bag årets fest kan nu slappe af igen. Det sker med en god fornemmelse i maven, fortæller Per Henriksen:

- Det har været en superfed uge - alene det, at vi undgik regnen, der blev varslet tidligt på ugen, gjorde, at vi vandt på den front. Musikken blev afviklet som den skulle og der var ingen ballade på Torvet.

Han er ansvarlig for musikdelen og glæder sig over, at et nyt tiltag med blandt andet storskærm, så alle kunne følge med, lykkedes fint.

- Vi har tidligere hørt fra folk, der stod lidt bagved på Torvet og som derfra ikke kunne se scenen. Her var det en stor succes med storskærme, hvor man kunne følge koncerterne. Det er helt klart noget vi også vil bruge næste år, siger Per Henriksen, der roser festugens nye mediegruppe for en god dækning af alle aktiviteter på scenen.

Køge Festuge er som bekendt en gratis festuge, hvor overskuddet fra ølsalget i barerne går til byens foreningsliv. Det er for tidligt at sige noget om, hvordan det overskud kommer til at se ud i år.