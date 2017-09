Køge Festuge sørgede for musikken på Torvet, der i den anledning var proppet med mennesker. Efterfølgende har der været kritik af, at mange børn også tog del i festen - angiveligt flere med alkohol i blodet. Foto: Simon de Visme

Festuge og SSP: Forældre har ansvar for fulde børn

Køge - 07. september 2017 kl. 14:20 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Festuge er en fest for hele byen, men der er en aldersgrænse.

På festugens egen facebook-side gør flere dog opmærksom på, at nogle af gæsterne var lige lovlig unge til at rende rundt med alkohol i flasker og i blodet.

- Desværre ser vi igen igen mange unge mennesker med rygsække fyldt med dåser og flasker, lyder det i en kommentar og formanden for Køge Festival, der arrangerer festugen, kender godt til problemet.

- Det er et problem som vi er udmærket bekendt med og for vores del sørger vi selvfølgelig for, at der ingen udskænkning er til mindreårige fra ølboderne, siger Per Stenberg og fortæller, at man desuden har et tæt samarbejde med SSP Køge i festugen.

Formanden henstiller i samme omgang til, at forældre med børn, der deltager i festuge, har bedre snor i dem.

- Forældrene har også et ansvar for, at de unges drikkeri bliver taget op derhjemme, mener han og den melding bliver bakket op af Jesper Snitgaard, der er SSP-konsulent i Køge:

- Vi har en generel anmodning om, at man som forælder tager en samtale med de unge om festkultur og hvordan man tager ansvar for sin opførsel i det offentlige rum

Flere peger også på, at man burde kigge i de unges tasker når de kommer ind på Torvet. Men Per Stenberg forklarer, at Køge Festuge slet ikke har ret til at gennemrode tasker og andet når det er en åben fest på et offentligt torv.

Hos SSP Køge har man løbende fokus på de unges forhold til alkohol og andre rusmidler via en indsats i skoleklasserne.