Festerne er ikke længere kun forbeholdt de lune weekendaftener; også i aftes var en mindre gruppe unge samlet med råb og skrig en smadret bænk til følge. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Festerne i Lovparken begynder allerede om onsdagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festerne i Lovparken begynder allerede om onsdagen

Køge - 15. juni 2017 kl. 15:21 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom de dunkende basrytmer og den høje musik modsat tidligere ikke udgør så store gener for naboerne til Lovparken, betyder det ikke, at alt igen er fryd og gammen.

Når vejret tillader det, er Lovparken stadig et samlingspunkt for en del unge, og også i aftes var blev der hygget og drukket i parken - lidt for meget endda, mener en nabo til parken. Hun kunne torsdag morgen ved selvsyn konstatere, at én af bænkene var delvist ødelagt og omringet af skrald og glasskår.

Karin hedder naboen, der ikke har lyst til at få sit efternavn eller billede i DAGBLADET.

- Det er blevet bedre i forhold til i foråret, men der er stadig skrig, skrål, smadrede flasker og metalstykker i græsset, lattergaspatroner og unge, der ryger hash. Jeg er bange for, at vi stiltiende bare accepterer det, nu hvor der ikke længere er problemer med musikken, siger naboen til DAGBLADET.

Jan Heine, leder af Forebyggelse Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi, fortæller, at det overordnet går fint i Lovparken sammenlignet med for et par måneder siden.

- Men Lovparken er fortsat et stort opmærksomhedspunkt for os, og vi har nogle klare udfordringer dernede. Jeg kunne godt ønske, at nogle forældre tog bedre hånd om opdragelsen af deres børn, for der er bestemt unge, som skaber en del besvær for os. Vi bruger mange ressourcer på Lovparken. Ressourcer, som vi utvivlsomt kunne have brugt anderledes, siger han til DAGBLADET.