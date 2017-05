Se billedserie Powerjobsøgernes stifter, Malene Gregaard Wilsly var mere end glad for den stor opbakning til job-messen i Herfølgehallen i Køge Kommune. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

»Fest for fyrede«: Fuld power på jobsøgerne

Køge - 31. maj 2017 kl. 19:02 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vigtigste som ledig er at få etableret og ikke mindst bruge et godt netværk, og så handler det om at have noget at stå op til hver eneste dag. Så kort og klar er filosofien bag foreningen Powerjobsøgerne, der tirsdag havde arrangeret en kæmpe job-dating i Herfølgehallen under den lidt vovede titel »Fest for fyrede«.

- Jamen, det handler jo i bund og grund om at have en anden tilgang til det at være ledig og på jagt efter et nyt job, forklarede 50-årige Malene Gregaard Wilsly, der er stifter af Powerjobsøgerne.

- Det behøver ikke at være trist og negativt og omgivet af et hav af krav og påbud. Jeg følte selv, at jeg savnede kolleger og noget at stå op til, da jeg blev ledig, og derfor fik jeg idéen til Powerjobsøgerne, fortalte hun og fortsatte:

- Her er det frivilligt at deltage, men samtidig er der brug for lige præcis dig. Powerjobsøgernes fornemste opgave er at skabe jobsøgerglæde, for når man er glad er det nemmere at søge - og få - et job.

Foreningen er blevet en succes med foreløbig 575 medlemmer på Sjælland, hvoraf de godt 50 er med i den nystiftede afdeling i Køge.

Den lokale afdeling har kun eksisteret siden starten af marts i år, men det er allerede lykkedes at få over 70 procent af medlemmerne til mindst én jobsamatale.

- Derved har vi nået vores første delmål, så nu skal vi »bare« have et tilsvarende antal i arbejde i løbet af de næste tre måneder. Og det håber vi blandt andet kan ske via arrangementet her i dag, sagde Malene Gregaard Wilsly.

Tirsdag var i hvert fald masser af aktivitet i Herfølgehallen, hvor 48 lokale virksomheder stillede op, og næsten 700 jobsøgende havde tilmeldt sig på forhånd.

Udover kontakt med en mulig kommende arbejdsplads kunne de jobsøgende også få gratis vejledning til at lave deres CV, og en række HR-folk stillede op på scenen i den ene af hallerne for at svare på spørgsmål og komme med gode råd.