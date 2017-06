Fernisering på KØS: Afsløring af ny bronzeskulptur

Det resulterede i mange hundrede forskelligt formede bronzestykker, og et par dage efter mødtes A Kassens fire kunstnere, Christian Bretton-Meyer, Morten Steen Hebsgaard, Søren Petersen og Tommy Petersen, på KØS, hvor kunstnergruppen efter en nøje gennemgang af bronzestykkerne valgte seks figurer ud, som efter at være blevet 3D-scannet og forstørret blev udstillet på museet som modeller for bronzeskulpturen til KØS forplads.

Her blev publikum inviteret til at kommentere på de seks modeller som led i processen med at vælge den ene, der skulle støbes i bronze og udstilles på forpladsen. Det gav i alt 241 tilkendegivelser, og på baggrund af dem blev modellen valgt, således at bronzeskulpturen nu er klar til at blive afsløret. Det sker på KØS 17. juni fra klokken 14.