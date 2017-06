Mie Moltke.

Feminin workshop med Mie Moltke

Køge - 13. juni 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oplever du også nogle gange at være fanget i hovedet - i tankerne - og glemmer at komme ned i kroppen og mærke hvordan du egentlig har det? Fanger du dig selv i at løbe 100 km i timen for at være alt det du skal være - og alligevel ikke være helt der hvor du ønsker?

Er svaret ja, så er det måske en ide at tage med til FeminineFlow Workshop og foredrag med danseren Mie Moltke på Teaterbygningen søndag 18. juni.

"FeminineFlow er et koncept til kvinder, og der arbejdes bevidst med at fremme den indre kvindelige kerne gennem bevægelse. FemineFlow kombinerer tanken, kroppen og følelsen - vi er det hele og det hele skal have plads. FeminineFlow er bygget op over mange forskellige bevægelsesformer, og dansen med alle dens bevægelser er grundelementet i FeminineFlow," lyder det om konceptet.

"Jeg ønsker vitterligt, at give et rum og en frihed til kvinder, hvor vi kan udvikle os, hvor vi kan acceptere os selv, hvor vi kan være med alle vores tusinde facetter - hvor vi kan føle os lige som vi skal være - og min tilgang er gennem dans og bevægelse. Og kroppens unikke gave er, at det vil forplante sig, så vi kan tage alt det vi mærker, sanser og opdager med ud i vores almindelige hverdag - og blive lykkeligere kvinder," siger Mie Moltke.

"Kroppen er vores følelser, og krop og hoved kan ikke adskilles. Kroppen snakker og det er vigtigt at lade den få taletid - udtrykke sig gennem kroppen. Mærke sine sanser - mærke musikken og lade vores sensuelle, seksuelle, aggressive, bløde og forvirrende udtryk komme ud - dansen kan det hele. FeminineFlow er et arbejde, som netop arbejder med dette. Det er aldrig en færdig proces, men en konstant proces som giver plads til nye processer -Indlysende er Kvinder og mænd ikke ens - selvom der stadig kan være store diskussioner herom - og FeminineFlow har fokus på kvinden og på at få det optimale ud af os selv på vores hel individuelle kvindelige måde - vi er alle ens og alligevel så dybt forskellige," forklarer hun.

Der er workshop søndag 18. juni klokken 11-13 og foredrag klokken 15-17. Prisen er 125 kroner for foredrag, 299 kroner for workshop eller 350 kroner for begge dele. Tilmelding kan ske på mail: info@soulhouse.dk.mr