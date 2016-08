Se billedserie Eleverne på Fremtidslinjen kommer fra Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner. Eleverne er unge med særlige behov og generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD, forskellige former for autisme forstyrrelser, borderline, OCD og skizofreni. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Fem år med Fremtidslinjen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fem år med Fremtidslinjen

Køge - 27. august 2016 kl. 18:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2011 har unge med særlige behov og indlæringsvanskeligheder grundet eksempelvis ADHD og autisme kunnet tage en såkaldt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i Køge.

Fremtidslinjen kaldes den 3-årige ungdomsuddannelse, der i torsdags fyldte fem år. Det blev fejret med en reception i strålende solskin med deltagelse af nuværende og tidligere elever, forældre, samarbejdspartnere og venner af huset.

Til stede ved receptionen var blandt andre tidligere social- og sundhedsudvalgsformand Randi Hansen, der i sin tale ved jubilæet huskede tilbage til 2011, hvor et enigt socialudvalg og et enig byråd stemte for at etablere Fremtidslinjen.

- Tiden har vist, at ønsket om at gøre det bedre og billigere - og ikke mindst med lokale praktikpladser til de unge - har vist sig at holde stik, sagde Randi Hansen, der flere gange har besøgt Fremtidslinjen og glædet sig over at se, hvordan usikre og nervøse unge er vokset gennem forløbet på Fremtidslinjen.

Fremtidslinjen har til formål at give de unge fra Køge Bugt-kommunerne almen dannelse og et kompetenceløft, samtidig med at de skal arbejdsmarkedsafklares og eventuelt videreuddannes.

Der er pt. 44 elever på Fremtidslinjen, og den lokale STU er i god form op til sin fødselsdag. Her i august er der netop startet 21 nye elever.