Se billedserie Inger og Johannes har arbejdet sammen i 50 år, og har ikke tænkt sig at stoppe.

Fejrer 50 år med blomster og planter

Køge - 13. maj 2017 kl. 07:00 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De har for flere år siden rundet de 70 år, og sidste år kunne de fejre deres private guldbryllup - og netop i disse dage kan de også fejre en slags "gulbryllup" med deres fælles gartneri. Det med gartneri startede i Kokkedal - nærmere bestemt i Eksport Gartneriet Ådal - som Johannes Jensen fik mulighed for at overtage efter sin mester, for den nette sum af kr. 6.000,- i kontanter, og "resten på nogle veksler", som man klarede den slags med på den tid.

Det blev starten til deres fælles arbejdsplads, og det var netop i disse dage, for 50 år siden, at Inger og Johannes startede deres fælles virksomhed og arbejdsplads. De havde mødte hinanden nogle år tidligere, hvor Johannes arbejdede på et kæmpe gartneri i England, og Inger var i huset hos en rig, engelsk familie. Kærligheden, der har holdt ved lige siden, og bl.a. bragt 3 børn til verden, gjorde, at Inger vendte hjem til Danmark og sin Johannes, kort efter at hans udvekslings- og opholdstilladelse var udløbet.

Opholdet i det nordlige Sjælland blev dog ikke så langvarig, for kommunen ville udvikle, og det betød, at man bl.a. skulle bruge det jordareal, hvor Inger og Johannes, drev deres gartneri. Det fik dem til Herfølge, hvor de etablerede et ud af i alt seks gartneri på Vordingborgvej 158, og her har de så holdt til lige siden, i øvrigt som det eneste tilbageværende gartneri på adressen.

Udefra ser det ikke ud af meget, men når først man kommer indenfor i de store drivhuse er man ikke i tvivl om, at her trives både planter og mennesker. Inger og Johannes har altid haft glæde af deres døtre i gartneriet, og lige p.t. er det Susan, der arbejder med på højtryk. Dels skal der jo gøres klar til Mors Dag, som er en af de største perioder i gartneriet, og dels er man ved at gøre klar til den store udstilling i Frederiksberg Have, hvor "Gartner Jensen" skal deltage for 17. gang.

"Det er en stor opgave at være med på denne udstilling, fortæller Inger Jensen, men det er ligesom blevet en tradition, og selvom jeg ikke selv har deltaget på selve udstillingen i de senere år, så er jeg da med i forberedelserne, og så tager Susan derind, ligesom hun også passer sin nye stand på Køge Torv, hver onsdag og lørdag. Imens passer vi så forretningen herhjemme, for der er jo ikke mindre at lave bare fordi der er udstilling i Frederiksberg Have."

Der er ingen tvivl om, at Pelargonier er den helt store vare hos "Gartner Jensen", ligesom Fuchsia altid har været en af de største varer.

"Men flere og flere foretrækker Pelargonier fordi de er meget mere nøjsomme end Fuchsia," fortæller Johannes Jensen, som også selv kan l´ at beskæftige sig med de lidt anderledes planter, som man ikke støder på alle vegne.

En af favoritterne er bl.a. Plumeria, som gartneriet i flere år har importeret fra Sri Lanka. Tidligere blev de importeret som ganske små planter, men da de, især i de første år, kræver en del varme var det for dyrt at varme op til dem, så nu importeres de i større planter. På Sri Lanka vokser de i kæmpe buske og som træer, og noget af det sjove ved dem er også, at det faktisk er dem, som indbyggerne på Sri Lanka bruger til at binde blomsterkranse af.

"De binder dem i flotte kranse, og når man så står ud af flyvemaskinen på Sri Lanka, står de klar med disse kranse til alle turisterne, og byder dem velkommen på denne måde," fortæller Johannes Jensen.

Der bliver ikke noget med pølsevogn og fadøl i stride strømme for at fejre jubilæet hos "Gartner Jensen".

"Inger er ikke så meget til den slags, siger Johannes med et lille skil om munden, så vi har i stedet besluttet at fejre det med en masse gode tilbud i hele gartneriet i en måneds tid. Nu starter vi med "Mors Dag", som vi er i gang med at gøre klar til, og så vil vi hellere gå og hygge lidt med kunderne hver dag, i stedet for kun at holde fest en enkelt dag."

Med tanke på alderen hos både Inger og Johannes er det meget naturligt at stille spørgsmålet, om en af døtrene skal overtage gartneriet med tiden, og da det er Susan, som er den, der arbejder på fuld tid i gartneriet, lader jeg da spørgsmålet gå til hende:

"Nej, nej - det skal jeg i hvert fald ikke," lyder det klart fra datteren, som fortsætter: "De holder jo heller aldrig op!"