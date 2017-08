Universitetshospitalet skal formentlig ikke gøre sig forhåbninger om at få Sundhedsstyrelsens blå stempel til at udføre akutte ballonudvidelser i hjertet, hvis man ikke også får specialet hjertekirurgi. Foto: Kim Rasmussen.

Send til din ven. X Artiklen: Farvel til hjertekirurgi kortslutter blodprop-kamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farvel til hjertekirurgi kortslutter blodprop-kamp

Køge - 23. august 2017 kl. 13:17 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har Region Sjælland opgivet kampen for at få lov til at behandle akutte blodpropper i hjertet? Det frygter flere politikere bliver konsekvensen, hvis man dropper målet om at få hjerte-kirurgi til supersygehuset i Køge.

- Jeg er så ked af, at vi forlader thorax-kirurgien (hjertekirurgi, red.), vi er den eneste region uden hjertekirurgi, siger Steen Bach Nielsen (S).

I hans tid som regionsrådsformand (2010-2014) brugte han og den daværende næstformand Jens Stenbæk (V) mange kræfter på at argumentere for, at sygehuset i Roskilde skulle have lov til at udføre ballonudvidelse ved akutte blodpropper i hjertet (forsnævringer fjernes via et rør, der føres ind i en pulsåre i håndled eller lysken).

Sjællands Universitetshospital Roskilde behandler årligt omkring 1000 mennesker med mindre blodpropper i hjertet, der godt kan vente en dag eller to på en planlagt ballonudvidelse. Men folk fra Region Sjælland med tegn på store, akutte blodpropper skal fortsat direkte på Rigshospitalet, selv om transporttiden - der er vigtig for hjertets evne til at komme sig - er kortere til Roskilde.

Sundhedsstyrelsen har tidligere udtalt, at avanceret hjertekirurgi skal kunne udføres på samme hospital, hvis der skal gives tilladelse til at behandle akutte blodpropper i hjertet.

- Udviklingen går den anden vej, Sundhedsstyrelsen har signaleret, at thorax-kirurgi kommer til at foregå på færre steder, argumenterer regionsrådsformand Jens Stenbæk.

- Men hvis de andre fire regioner får lov til at fortsætte med hjertekirurgi, og vi opgiver det, så synes jeg saftsusende, vi er blevet snydt, lyder det fra Steen Bach Nielsen.

Dette er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET og Nordvestnyt onsdag den 23. august og i Sjællandske torsdag den 24. august. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy