Farvel til Arne Egaa

Køge - 30. august 2016 kl. 13:39 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En epoke i Køges avis-historie får sin afslutning, når redaktør på Køge Onsdag, Arne Egaa, går på pension med udgangen af september.

Siden 1987 har Arne Egaa været kaptajn på Køges midtugeavis og skrevet om små og store begivenheder i kommunen og om dens mennesker.

Køge Onsdag startede i 1986, året før at Arne Egaa blev ansat, og avisen havde i det år haft fire-fem redaktører.

- Avisen havde ikke fundet sine rette ben endnu. Så jeg lagde min egen linje, og den har kørt i 29 år. Min ledetråd har altid været, at vi ikke skal fortælle læserne, hvad de er gået glip af, men hvad de kan komme til at opleve. Skal denne avis have en betydning, skal vi ikke rende rundt til en masse arrangementer og skrive om dem. Vi skal skrive om de oplevelser, der venter læserne, og det, der har indflydelse på deres hverdag, forklarer Arne Egaa.

Et af de markante elementer i avisen, som Arne Egaa satte i søen, var Ugens Gæster. Serien er ifølge Egaa den længest levende avisserie i Danmark, bort set fra Politikens At Tænke Sig.

Konceptet er et dybdegående interview med en person, som aktuelt er en del af en sag, gør en særlig indsats eller har en markant indflydelse i kommunen. I de første mange år var La Fontaine rammen om Ugens Gæster, men siden 2007 er gæsterne blevet inviteret inden for til interview i Hugos Kælder. Det er derfor også her, at interviewet med Arne Egaa foregår, så han selv kan slutte sin karriere som Ugens Gæst.

- I oktober 1987, et halvt år efter at jeg blev ansat på avisen, startede jeg Ugens Gæster. Det har været den bærende historie lige siden. Læserundersøgelser har vist, at det var den mest læste avisside i Køge, siger Arne Egaa.

Køge Onsdag har til huse i mediehuset på Køge Torv. Her har Arne Egaa haft kontoret på 2. sal med udsigt over byen. Her kunne folk fra byen drysse ind og møde redaktøren med sin pibe og de mange humoristiske tegninger og udklip på væggene.

- Det med at sidde og snakke med mennesker og få dem til at fortælle en historie, det er noget af det, jeg sætter allermest pris på, fortæller han.

Som en del af mediehuset på Torvet 10 er Køge Onsdag ejet af Sjællandske Medier. Mediehuset i Køges centrum er også hjemsted for DAGBLADET Køges redaktion, hvor seks journalister dækker Køge- og Solrød Kommuner. Her sidder også bladchef Jan Gløet og salgskonsulenter, grafikere og administrativt personale. Fra mediehuset produceres tillige sn.dk/koege, køgenu.dk, Boligmagasinet og her har Radio Køges salgskonsulenter til huse. Herfra følges byens udvikling.

- Køge er en multiby med utrolig mange muligheder, mange ildsjæle og engagerede mennesker, som har forstået i tide at skabe den udvikling og vækst, vi ser i kommunen i dag. I 1992 holdt det gamle erhvervsråd et fremtidsværksted på handelsskolen. Der lagde vi rammerne for, hvordan Køge skulle udvikle sig. Hele Køge Kyst-projektet blev født dengang og mange ideer er kommet til siden. Det synes jeg har været stærkt, at man både har haft politikere, der har villet det, foreninger, der har spillet med, og borgere, der har engageret sig, siger Arne Egaa, som også selv har engageret sig i byens liv og udvikling.

Ud over at skrive og producere Køge Onsdag har Arne Egaa nemlig deltaget i en lang række initiativer og foreninger.

Han har blandt andet været formand for Køge Museums bestyrelse og derigennem været med til at starte Holbergforestillingerne i museets have og han har været med til at indstifte Køge Prisen.

- Vi syntes, at der skulle mere gang i handelslivet, så vi indstiftede en Køge Pris, som blev uddelt ved Handelsstandsforeningens generalforsamling. Senere blev Køge Kommune trukket med ind, blandt andet med økonomi, og så blev prisuddelingen en del af nytårskoncerten i Ravnsborghallen. Det er den pris, der har haft længest levetid i Køge, siger Arne Egaa.

I dag banker Arne Egaas hjerte for iværksættere. Som medlem af foreningen Jobs and Society giver han mennesker med en god idé en håndsrækning, så drømmen om egen virksomhed eller forretning kan blive til virkelighed. Det sker blandt andet i samarbejde med Jobcenteret i Køge.

- Sådan noget synes jeg er sjovt. Hvis folk har en idé og tror, at de kan lave noget ud af det, er det en stor glæde for mig at give dem det lille skub, der gør, at det kan blive til virkelighed. De får en selvrespekt, når de ikke længere er afhængige af andre folks skattepenge, men kan klare sig selv, fortæller Arne Egaa.

Arne Egaa afløses på Køge Onsdag af Henrik Førby Jensen, som bliver ny redaktør fra 1. oktober.