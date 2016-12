Se billedserie Efter 10 år på KØS Museum for kunst i det offentlige rum forlader museumsdirektør Christine Buhl Andersen nu museet i Køge. Hun har i sin tid på det tidligere Køge Skitsesamling stået i spidsen for en omfattende transformation af museet. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Farvel-KØS til unikt museum

Køge - 28. december 2016

Når Christine Buhl Andersen om to måneder siger farvel til KØS, er det med oplevelsen af, at alle de vilde idéer har kunnet lade sig gøre.

Det var dog ikke mindst det uforløste potentiale, der lokkede Christine Buhl Andersen til Køge Skitsesamling for 10 år siden.

- Da jeg læste mig ind på, hvad museet egentlig rummede så slog det mig, hvor fantastisk det er, at Danmark har et museum for kunst i det offentlige rum. Jeg kunne fornemme, at der var et kæmpestort og meget spændende potentiale, som kunne foldes ud. Samtidig var der allerede dengang fra kommunens side en vision om, at museet kunne være med til at fremme en kulturel tilgang til byudviklingen - det var slet ikke almindeligt at tænke på den måde for ti år siden, fortæller museumsdirektøren, der snart takker af fra skitsesamlingen, som siden er blevet til KØS Museum for kunst i det offentlige rum.

Under Christine Buhl Andersens ledelse er museet gået fra at være et forholdsvist lokalt og nationalt foretagende til at tiltrække markante kunstnere fra hele verden.

- Det, jeg tager med mig her fra KØS er følelsen af, at ting kan lade sig gøre, oplevelsen af, at det kan lykkedes og at selv store visioner kan realiseres, fortsætter hun.

Det handler også om at have de rigtige ideer, som får museet til at skille sig ud, pointerer museumsdirektøren og fortsætter:

- I den daglige research har vi antennerne ude og holder os orienterede om, hvor det lugter af noget spændende som andre ikke har beskæftiget sig med. De mest bæredygtige ideer er der, hvor vi som museum kan komme med noget originalt, der giver ny viden. Det er nemlig i de hemmelige huller at KØS kan markere sig, pointerer Christine Buhl Andersen