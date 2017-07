Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Fartfælden klappede: Hele 736 drønede forbi vejarbejde på motorvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fartfælden klappede: Hele 736 drønede forbi vejarbejde på motorvejen

Køge - 14. juli 2017 kl. 11:12 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med vejarbejde på Køge Bugt Motorvejen har politiet tidligere lavet hastighedskontroller. Der blev målt igen torsdag mellem kl. 13:45 og kl. 19:39.

Resultatet må siges at være nedslående: Hele 736 bilister passerede med for høj hastighed ATK-vognen, der var placeret kort før motorvejsafkørslen til Egedesvej.

Ud af de ca. 10.300 bilister der passerede målebilen kan altså næsten hver 10. forvente at modtage et bødeforlæg fra politiet.

Af de 736 passerede noteredes hele 74 bilister med en hastighed på mere end 30 procent over det tilladte, hvilket medfører et klip i kørekortet.

Fordelingen af de »klip-berettigede« er:

- 47 bilister blev målt til at køre mere end 30 procent for stærkt - Altså over 104 km/t. Bøde. kr. 3.000.

- 26 bilister blev målt til at køre mere end 40 procent for stærkt - Altså over 112 km/t. Bøde. kr. 4.000 samt en betinget frakendelse/Kontrollerende køreprøve.

- 1 bilist blev målt til at køre mere end 60 procent for stærkt - Altså over 128 men under 135 km/t. Bøde kr. 5000 samt en betinget frakendelse/kontrollerende køreprøve.

Alt i alt et beskæmmende resultat, som politiet vil gøre meget for at få markant nedsat i den kommende periode, hvor vejarbejdet jo fortsat er på sit højeste.

- Vi tør godt love, at vi fortsætter med dette, så længe alt for mange bilister ikke tager hensyn til vejarbejdet, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- Det har meget stor betydning af hensyn til de mennesker, der arbejder på stedet, at bilisterne holder hastighedsbegrænsningerne.